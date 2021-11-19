В Мценске главе КСП запретили работать на стороне

Городской парламент обновил правила работы счетного органа.

Мценский городской Совет народных депутатов утвердил новое положение о местной Контрольно-счетной палате. Она получила статус постоянно действующего органа внешнего муниципального финансового контроля, который образуется городским парламентом и подотчетен только ему. КСП обладает правами юридического лица, при этом ее деятельность не может быть приостановлена ни в каком случае, даже в связи досрочным прекращением полномочий городского Совета. Также в документе подчеркнуто, что Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

Срок полномочий председателя КСП определен депутатами в 5 лет. В состав аппарата счетного органа также входят инспектор и другие штатные работники. Конкретно на инспектора возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность горсоветом. Но глава города Мценска получил право предлагать своих кандидатов на этот пост.

К председателю КСП предъявляются жесткие требования. Прежде всего, это наличие высшего образования. Опыт работы в области государственного и муниципального управления либо государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов и юриспруденции должен составлять не менее 5 лет. Главой КСП не может стать гражданин с неснятой или непогашенной судимостью, а также в случае признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу.

Отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, автоматически исключит кандидата из числа соискателей на пост КСП. Кроме того, председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве с председателем горсовета, главой Мценска, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных в городе. Он не вправе заниматься другим оплачиваемым трудом, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом последние не могут финансироваться исключительно за счет средств других государств, международных и иностранных организаций, а также граждан иных стран.

ИА «Орелград»