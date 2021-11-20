Число погибших на орловских дорогах выросло до 53-х

20.11.2021 | 12:30 Новости, Происшествия

Почти сто человек погибло и пострадало в ДТП всего за один месяц.

За 10 месяцев 2021 года на автодорогах Орловской области зарегистрировано 554 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых 53 человека погибло и 738 получили ранения. Таки оперативные данные приводит управление МВД России по региону. Статистика заметно ухудшилась. Так, месяцем ранее полиция сообщала о 45-ти погибших и 660-ти раненных. Таким образом, всего за месяц аварии унесли восемь жизней, а травмировано было 78 человек. Среди пострадавших есть и дети.

Так, по данным УМВД, за 10 месяцев текущего года в регионе зафиксировано 72 ДТП с участием несовершеннолетних. В результате этих происшествий травмированы были 78 детей (месяцем ранее – 70). Один ребенок в этом году погиб в аварии, он был пассажиром автомобиля. Кстати, к началу ноября в регионе полицией было составлено 2435 административных материалов за нарушения правил перевозки детей.

Также сообщается, что в целом за 10 месяцев на автотрассах федерального значения, проходящих по территории Орловской области,  произошло 122 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 167. По вине нетрезвых водителей произошло 61 происшествие. При этом сотрудниками ГИБДД было пресечено 1915 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено 234 уголовных дела по ст.264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»

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