Серийного похитителя аккумуляторов осудили в Орле

Помимо краж мужчина дважды попался на повторной пьяной езде.

Северный районный суд города Орла по заслугам оценил преступные деяния местного жителя, который по ночам похищал чужое имущество. Его можно назвать настоящим серийным вором, так как он был признан виновным в пяти эпизодах краж аккумуляторных батарей с чужих автомобилей. Как следует из материалов дела, действовал преступник не один. Ему помогал сообщник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Основной целью злоумышленников были аккумуляторные батареи. Примечательно, что преступники зачастую орудовали на охраняемых автостоянках, в том числе парковках орловских предприятий. Они проникали туда под покровом ночи. Выбирали автомобиль, вскрывали его и снимали аккумуляторную батарею. В ряде случаев злоумышленники прихватывали с собой и другое имущество, которое находили, например, в салонах вскрытых автомобилей.

Еще в двух случаях этот же подсудимый попался сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем. При этом он вообще не имел права садиться за руль, так как ранее в административном порядке уже был наказан за пьяную езду. Суд тогда оштрафовал его на 30 тысяч рублей и на полтора года лишил водительских прав. Однако «на дело» злоумышленник по ночам отправлялся на автомобиле, вероятно, употребив перед этим спиртное для «храбрости». По совокупности преступлений орловец получил 3 года 6 месяцев и 10 дней лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Впрочем, суд постановил считать назначенное наказание условным и дал осужденному испытательный срок в два с половиной года.

ИА «Орелград»