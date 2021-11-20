В Орле Кравчука обвинили в краже колбасы

На него завели уголовное дело, которое даже дошло до суда.

В Орле благополучно завершилась криминальная история некоего уроженца Украинской ССР Анатолия Кравчука. Этот уже немолодой человек, пенсионер, был обвинен органами предварительного расследования в совершении уличного грабежа. Как следует из материалов дела, проступок он совершил еще в июне 2020 года, когда в одном из парков Железнодорожного района города Орла распивал спиртное вместе со своей приятельницей. Собутыльники сидели на скамейке, выпивали и беседовали. Казалось, ничто не предвещало беды.

Однако внезапно мужчина схватил рюкзак, принадлежавший женщине, и сбежал вместе с ним. Дама напрасно кричала ему вслед, пенсионер ее требования игнорировал. Позже следователи установили, что в похищенном рюкзаке находились, в основном, недорогие продукты питания, в частности несколько палок различной колбасы, а также упаковки крабовых палочек, творог, банка пива и 18 пачек сигарет. Что уж больше привлекло внимание Кравчука, колбаса или сигареты, остается только гадать.

С учетом рюкзака стоимость похищенного имущества была оценена примерно в 2700 рублей. Органами предварительного следствия действия Кравчука были квалифицированы по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). В подготовительной части судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым. Она сообщила суду, что Кравчук загладил причиненный вред и полностью возместил ущерб, причиненный преступлением. Сам грабитель вину полностью признал и раскаялся. Суд постановил закрыть уголовное дело, постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»