В Орловской области бюджет оплатит гнезда для черных аистов

В регионе объявлен тендер на сооружение искусственных гнезд для редких птиц.

Извещение о проведении тендера в государственной информационной системе закупок разместил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Победитель получит право на оказание услуг по сооружению искусственных гнездовий для птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Конкретно речь идет о черном аисте. Согласно конкурсной документации, всего планируется соорудить три искусственных гнездовья для этих птиц – по одному на территориях Шаблыкинского, Дмитровского и Троснянского районов.

Заказчик отмечает, что при отсутствии подходящих мест для размещения в указанных районах возможна замена района. По условиям, искусственное гнездо должно представлять собой платформу с закрепленными на ней ветками и иным гнездовым материалом. Из бюджета региона на указанные цели планируется выделить чуть более 45 тысяч рублей, то есть каждое искусственное гнездо для аиста обойдется казне примерно в 15 тысяч рублей.

Высота расположения этих гнезд должна составлять не ниже 12 метров, их диаметр должен быть не менее 1,4 метра. Основание требуется выполнить из пиломатериала. Оно должно представлять собой единую прочную конструкцию, способную выдержать вес взрослого человека и сохранять целостность на протяжении многих лет. В техническом задании указано, что количество гнездового материала и способ его укладки на платформу должны обеспечить сохранность такого гнезда на протяжении не менее чем двух лет.

Особо подчеркнуто, что оказание услуг по сооружению искусственных гнезд должно быть проведено специалистами, имеющими соответствующий опыт и специальное снаряжение, с соблюдением техники безопасности. Как следует из документации, целью проекта является «повышение гнездопригодности территории для редких и исчезающих видов птиц Орловской области путем сооружения искусственных гнездовий». Благодаря этому должна возрасти популяция черных аистов в регионе.

Согласно открытым данным, черный аист вида Ciconia nigra – это птица из семейства аистовых, образ жизни которой изучен слабо. В отличие от белого аиста, он не любит соседства с человеком и предпочитает селиться в глухих и старых лесах, на равнинах и предгорьях возле водоемов. В полете часто парит, распластав крылья. Питается в основном рыбой, мелкими водными позвоночными и беспозвоночными животными, кормится на мелководьях, заливных лугах и поблизости от водоемов. На зимовках кормится также мелкими грызунами, крупными насекомыми, реже змеями, ящерицами и моллюсками.

ИА «Орелград»