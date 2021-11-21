Мэрия решила отсудить похищенные на ремонте Красного моста 170 миллионов

Арбитражный суд со второй попытки принял иск властей к рассмотрению.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначил дату этого заседания. Речь идет о скандально известном хищении 170 миллионов рублей, выплаченных из бюджета белгородской компании «Ремспецмост» на реконструкцию Красного моста в Орле. Исковое заявление в интересах города подал мэр Орла. Ответчиков будет несколько. Помимо «Ремспецмоста» отвечать перед судом придется акционерному обществу «Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк».

В качестве третьего лица будет привлечено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла». Именно оно выступало заказчиком и заключало контракт с подрядчиком, а затем перечислило ему бюджетные миллионы. Предварительное заседание, согласно картотеке арбитражного суда Орловской области, назначено на 6 декабря 2021 года. Всего мэрия планирует взыскать с ответчиков 170 971 742,74 рубля. Исковое заявление было принято судом к рассмотрению только со второй попытки – из-за небольших процессуальных нарушений, допущенных при подаче иска.

Сумма иска равна тому авансу, который был выплачен подрядчику. Упомянутый выше банк привлечен к участию в деле в качестве соответчика потому, что именно его гарантию подрядчик представил при заключении договора. Возможно, в ходе судебного процесса всплывают неожиданные подробности появления этой гарантии. Суд проверит, настоящей ли она была. Напомним, что гендиректор «Ремспецмоста» Евгений Подрезов был задержан силовиками в сентябре этого года. Тогда же суд Советского района города Орла избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 20 ноября 2021 года включительно.

Как следует из материалов следствия и суда, Подрезов «с целью победы в конкурсной процедуре по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции Красного моста, будучи генеральным директором ООО «Ремспецмост», представил в конкурсную комиссию заведомо подложные документы». Также, по версии следствия, Подрезов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции Красного моста совершил хищение денежных средств в форме растраты, причинив тем самым бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

В преддверии первого заседания арбитражный суд предложил сторонам представить конкурсную документацию по проведению аукциона по заключению муниципального контракта, приложения к этому контракту, проектно-сметную документацию, а также акт комиссионного контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ на объекте капитального строительства «Реконструкция Красного моста в г. Орле». Последний был составлен 13 сентября 2021 года, после чего и было возбуждено уголовное дело о хищении.

ИА «Орелград»