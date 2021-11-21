Орловец зарезал друга из-за беспорядка

За содеянное житель Орловской области надолго будет отправлен за решетку.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело об убийстве, возбужденное в отношении ранее не судимого местного жителя. Он совершил особо тяжкое преступление при обстоятельствах, которые изначально не располагали к жестокой расправе. Тем более что жертвой убийцы стал его хороший друг. Суд установил, что потерпевший с сентября 2020 года по апрель 2021 года один проживал в квартире подсудимого. В мае к нему нагрянул хозяин квартиры. Приятели выпили три бутылки водки, что и стало одной из причин разыгравшейся далее драмы.

Около 21 часа собутыльники поссорились, причем повод для этого был довольно пустяковым. Хозяин квартиры упрекнул друга в том, что тот плохо следил за его жилищем, пока жил один. Мол, квартира стала грязной. Захмелевший приятель на замечание никак не ответил. Возможно, из-за сильного алкогольного опьянения он физически не мог этого сделать. Однако хозяин квартиры решил, что его проигнорировали, и вышел из себя.

Он решил прикончить собутыльника. Следствие и суд сочли, что действовал убийца осознанно и умышленно. Он не схватил, как это часто бывает, в порыве злости кухонный нож со стола. Он вышел из кухни и сходил в комнату, где на тумбочке лежал складной туристический нож. Затем вернулся к приятелю и несколько раз ударил его клинком в шею. От полученных ран потерпевший скончался на месте преступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступлении признал полностью и в содеянном чистосердечно раскаялся, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. На предварительном следствии он рассказал, что погибший был его другом, хорошим и добрым парнем, с которым у него никогда никаких конфликтов не было. Раньше они не ругались и не дрались.

С сентября 2020 года подсудимый находился на заработках, а свою квартиру оставил другу, чтобы тот жил в ней и присматривал за жильем. В мае 2021 года по возвращении домой он обнаружил в квартире беспорядок: отсутствовала посуда, входная дверь была заколочена досками. От жителей деревни он узнал, что его друг все это время «с алкоголиками употреблял в его квартире спиртные напитки». Эти обстоятельства его «огорчили», и он затаил злобу на друга. Финалом стало убийство, за которое подсудимый получил 10 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года.

ИА «Орелград»