Треть муниципального жилья под Орлом нуждается в ремонте

21.11.2021 | 12:00 ЖКХ, Новости

Приводить дома в порядок будут за счет бюджетных средств.

Власти Мценского района Орловской области утвердили целевую программу капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда. Действие документа рассчитано на три года, старт программа возьмет в 2022 году. Объем ее финансирования составит 4,47 миллиона рублей. Основная цель программы – обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан. Кроме того, власти попросту обязаны содержать муниципальное жилье в технически пригодном состоянии.

Из паспорта программы следует, что в настоящий момент в реестре муниципального жилья Мценского района находятся 463 жилых помещения.  Более 30 процентов из них требуют капитального или текущего ремонта. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, обязанность по проведению такого ремонта ложится на органы местного самоуправления. Кстати, весь объем финансирования запланирован за счет районного бюджета.

Программой предусмотрена оплата разработки проектно-сметной документации и проведение самих работ. Планируется привести в порядок муниципальные квартиры в целом ряде населенных пунктов, в том числе в селах Отрадинское, Первый Воин, Подбелевец, Башкатово, Брагино и других. Авторы программы считают, что ее успешная реализация позволит сохранить муниципальный жилищный фонд в состоянии, пригодном для проживания. Кстати, документом, на всякий случай, предусмотрена возможность выселения граждан из обветшавших муниципальных квартир с предоставлением им другого благоустроенного жилья по договорам социального найма в судебном порядке.

ИА «Орелград»

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