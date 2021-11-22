120 коррупционных преступлений вскрыли в Орловской области

Управление МВД по региону раскрыло статистику борьбы с криминалом.

В Орловской области региональное управление МВД России обнародовало информацию о состоянии оперативной обстановки за 10 месяцев 2021 года. В документе подчеркнуто, что в отчетном периоде общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на криминальную обстановку не оказывала. Более того, количество зарегистрированных преступлений на территории области по сравнению с прошлым годом снизилось на 6,9 процента. Сокращение отмечено в 20 районах, наибольшее — в Заводском районе города Орла, а также в Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Хотынецком, Корсаковском и Малоархангельском районах.

Согласно приведенным данным, в рамках мероприятий по защите региональной экономики от противоправных посягательств выявлено 480 преступлений экономической и налоговой направленности. Примечательно, что 79 из них совершены в крупном и особо крупном размере. Кроме того, в текущем году в Орловской области на учет поставлено уже 120 преступлений коррупционной направленности.

«В структуре преступности 61,5 процента приходится на преступления против собственности, — следует из информации УМВД, — 11,9 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,9 процента — экономической и коррупционной направленности, 7,4 процента — связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В отчетном периоде снизилось число убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, мошенничеств, краж, в том числе из квартир, хищений автомобилей, сотовых телефонов и карманных краж».

ИА «Орелград»