В Орловской области объявили конкурс на самую оригинальную елку

Творческий конкурс для горожан проведут власти райцентра Ливны.

Власти второго по величине города Орловской области объявили о старте новогоднего конкурса. Как пояснили в мэрии Ливен, проводится он «в целях создания новогоднего настроения, праздничного украшения социально-значимых объектов города и раскрытия творческих возможностей жителей». Организатором выступает городское управление культуры, молодежной политики и спорта. Творческий конкурс получил название «Елка — АРТ».

«Предлагается создать из любых доступных материалов интересную елочку для украшения социально-значимых городских сооружений и учреждений, — рассказали организаторы. – Арт-объект может быть выполнен из любого материала, гарантирующего его устойчивость для размещения в фойе организаций и учреждений (текстиль, дерево, керамика, металл, картон, пластик и др.), высотой не менее 1,5 метра. К участию приглашаются все желающие проявить свои творческие идеи, взрослые и дети, принимаются индивидуальные и коллективные заявки».

Работы принимаются в Ливенском краеведческом музее, где на новогодних каникулах будет организована выставка конкурсных работ. Церемония награждения победителей запланирована на 28 декабря 2021 года. Три призера получат дипломы и памятные подарки. Организаторы надеются, что конкурс привлечет внимание, прежде всего, школьников и коллективы учреждений социальной сферы. Но в целом к участию приглашаются все горожане, желающие проявить свои творческие идеи. Итоги конкурса будут освещаться через средства массовой информации и на официальном сайте администрации города Ливны. Председателем жюри назначен Максим Анисимов, глава горуправления культуры. В его состав вошли и представители Детской художественной школы города Ливны.

ИА «Орелград»