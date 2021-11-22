Водитель сбил пешехода на входе в Управление МВД по Орловской области

22.11.2021 | 11:29 Новости, Происшествия

Пешеход переходила дорогу на «зеленый».

Вчера вечером водитель сбил женшину на переходе рядом со входом в Управление МВД по Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Инцидент произошел в 18.30 на пересечении улиц Салтыкова Щедрина и Тургенева. 37-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил 38-летний мужчина, который был за рулем «Рено Сандеро».

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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