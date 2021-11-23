Орловцы заплатили лишь половину налогов незадолго до «часа Х»

Налоговики призвали жителей региона вовремя исполнить свои обязательства.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что у них осталось мало времени на оплату имущественных налогов. Как говорят в ведомстве, владельцы транспорта, земельных участков и недвижимости обязаны рассчитаться с государством не позднее 1 декабря. Речь идет об уплате имущественных налогов за 2020 год. Согласно озвученным данным, всего в регионе было сформировано и направлено гражданам более 380 тысяч налоговых уведомлений.

Сообща орловцы должны заплатить свыше 900 миллионов рублей. На сегодняшний день в бюджет поступило более 450 миллионов рублей имущественных налогов. Налоговики говорят, что это неплохие темпы. И все же нетрудно подметить, что за две недели до истечения срока уплачена лишь половина суммы. Впрочем, стоит учесть непростую эпидемиологическую ситуацию – возможно, мысли многих людей заняты, в первую очередь, не налогами.

«В настоящий момент все уведомления на уплату имущественных налогов разосланы заказными письмами или через личные кабинеты, — рассказали в управлении ФНС. — Если уведомление не пришло, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Кроме того, получить направленное уведомление можно дополнительно в отделениях МФЦ региона».

Также в ведомстве напоминают, что налоговые инспекции Орловской области еще с 8 ноября вернулись к прежнему режиму работы и возобновили прием налогоплательщиков в полном объеме. Делается это со строгим соблюдением санитарных мер и правил. Для удобства простых граждан налоговики ввели новую услугу. Орловцы могут записаться на личный прием заранее. Это позволит им четко спланировать свой визит в и сэкономить время. Предварительная запись доступна на сайте налоговой службы.

ИА «Орелград»