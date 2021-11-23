В Орловской области осталось лишь два муниципальных перевозчика

Один из них уже близок к своему банкротству.

Правительство Орловской области оценило уровень конкуренции на региональных рынках оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Согласно официальным данным, на этих рынках работают всего 15 хозяйствующих субъектов, из которых 13 относятся к частному бизнесу. В регионе осталось всего два муниципальных унитарных предприятия – это «Пассажирские автоперевозки» Покровского района и «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла».

«Общее количество обслуживаемых межмуниципальных маршрутов составляет 156 единиц, из которых 150 маршрутов обслуживаются частным бизнесом и только шесть – муниципальным предприятием, — говорится в информации правительства Орловской области. – Число муниципальных маршрутов, на которых услуги оказывают субъекты частного бизнеса, составляет 38 единиц. Число троллейбусных маршрутов МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» – 6 единиц».

В правительстве уровень конкуренции на региональном рынке пассажирских перевозок оценили как высокий. Причем, по прогнозам, доля частного бизнеса на нем будет только расти. Если сейчас она оценивается в 94 процента, то через два года эта доля должна вырасти как минимум до 96 процентов. Впрочем, не исключено, что через пару лет муниципального транспорта в регионе вообще не останется. Как уже писал «Орелград», недавно в арбитражный суд Орловской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» к МУП «ТТП». Энергетики просят признать муниципальное предприятие банкротом за накопившиеся многомиллионные долги. Правда, пока рассмотрение материалов по этому делу отложено.

Напомним также, что проблемы транспортного обслуживания населения Орловской области на заседании профильного комитета рассмотрели депутаты облсовета. Отмечалось, что негативное влияние на рынок пассажирских перевозок оказали ограничительные меры, связанные с пандемией. После ослабления ограничительных мер по ряду межмуниципальных маршрутов наполняемость автобусов так и не достигла допандемийного уровня. Вдобавок к этому, в 2021 году более чем на треть выросли цены на сжиженный газ, что сделало нерентабельными перевозчик на «газовых» автобусах.

ИА «Орелград»