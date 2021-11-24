Клычков назвал условия оплаты труда «бесплатных» адвокатов

Правила оказания бесплатной юридической помощи в регионе обновлены.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил новый порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам. Напомним, список категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи, определен региональным законом. Адвокаты на самом деле трудятся не бесплатно – и услуги оплачивает бюджет. В Орловской области финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан».

Согласно постановлению губернатора, возмещению подлежат затраты и недополученные доходы адвокатских образований или адвокатов, уже оказавших бесплатную юридическую помощь гражданам. Возмещение затрат им производится в виде субсидий. Кстати, власти тщательно ведут список «бесплатных» адвокатов, ознакомиться с ним можно на официальном сайте правительства региона. Оплата труда адвокатов осуществляется в размерах, определенных законом Орловской области.

В частности, компенсации подлежат расходы, связанные с командировками (расходы на проезд, наем жилья и суточные). Адвокату не компенсируют расходы, если он оказал бесплатную юридическую помощь гражданину, не включенному в соответствующий региональный перечень. Не возместят затраты и тому адвокату, который сам не включен в список юристов, который ведут чиновники.

Для получения компенсации необходимо подтверждать понесенные расходы документально. При этом ее размер ограничен. Например, бюджет не станет оплачивать бесплатному адвокату проживание в гостиничном номере категории «Люкс». Даже если он поселится в люксе, заплатят ему по расценкам одноместного номера категории «Стандарт». Суточные рассчитываются в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории России. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилья возмещаются в размере 30 процентов от установленной нормы суточных за каждый день нахождения в командировке.

ИА «Орелград»