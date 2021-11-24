Орловцу дали 4 года за пьяное ДТП

По вине пьяного водителя был покалечен человек.

Решение по данному уголовному делу вынес Орловский районный суд. Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ. Было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в марте этого года сел за руль автомобиля марки «Опель». На иномарке в восьмом часу вечера он выехал на федеральную трассу Орел — Липецк – Тамбов. В пути нетрезвый водитель нарушил Правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В результате его «Опель» протаранил двигавшийся навстречу автомобиль «Ауди 80».

В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получил водитель автомобиля «Ауди». Он получил множество переломов костей, а медики квалифицировали его травмы, как повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Он пояснил, что в тот день находился в гостях у знакомых в деревне Малая Куликовка. За столом употребил спиртное. Несмотря на это, он сел за руль и отправился домой. Он вспомнил, что действительно выехал на встречную полосу, после чего произошла авария, а сам он оказался в больнице.

Обстоятельства аварии в суде подтвердили и сам потерпевший, не сумевший, правда, вспомнить некоторые детали, и несколько очевидцев ДТП. Кроме того, вина подсудимого была подтверждена заключениями экспертов. Суд назначил «пьяному водителю» наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии-поселении и на 2 года лишил его права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, осужденного обязали выплатить потерпевшему в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»