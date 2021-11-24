В Орле за изнасилование школьницы задержан Ислам Аслаханов, ранее сбивший на авто бойца Росгвардии

Девочка смогла убежать и рассказать родителям о случившемся.

В Орле по подозрению в изнасиловании школьницы задержан 25-летний Ислам Аслаханов, сообщил телеграмм-канал «Орел24». По информации «Орловских новостей», это тот же молодой человек, который в апреле сбил на автомобиле бойца «Росгвардии». На момент совершения изнасилования он должен был находиться под домашним арестом.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Молодой человек заставил ученицу восьмого класса сесть к нему в автомобиль, после чего изнасиловал. Девочке удалось убежать и рассказать своим родителям о произошедшем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что задержанный, по сообщениям орловских СМИ, является уроженцем Чечни и совершил свое преступление 22 ноября. Именно в этот день Парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Инициатива законопроекта принадлежит лично Рамзану Кадырову и она уже вызвала протесты со стороны некоторых журналистов. В связи с этим совпадением, орловское преступление уже получило огласку в федеральных медиа.

ИА «Орелград»