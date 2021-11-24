В Орловской области стало меньше фальшивых банкнот

Совершенствуются методы борьбы с фальшивомонетчиками.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года, в 2021 году стали реже выявляться фальшивые банкноты. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Как и раньше, чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом в пять тысяч рублей. Немного реже — двухтысячные. Еще реже — тысячные.

«С крупными купюрами надо быть очень внимательными. Особенно, если вы получаете их в небольших несетевых магазинах, на заправках или на рынке. Не нужно стесняться тщательно рассмотреть купюру, изучить ее на наличие защитных признаков. Если к вам в руки все же попала подозрительная банкнота, то ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться – за сбыт фальшивых купюр предусмотрена уголовная ответственность. Необходимо обратиться в любой коммерческий банк, чтобы выяснить, действительно ли банкнота поддельная», – рассказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Орел Алла Верижникова.

Любой желающий может проверить подлинность денег в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Оно определяет номинал и модификацию банкноты, показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь, и тут же, ориентируясь на подсказки, проверить свои деньги. Скачать приложение можно и в AppStore, и в GooglePlay.

А вот для кассовых работников предприятий торговли и сферы услуг Банк России разработал специальную программу дистанционного обучения по определению признаков подлинности и платежеспособности наличных денег. Участники программы могут научиться эффективно и быстро выявлять подделки. Это снизит риски попадания в оборот фальшивок. Те, кто после обучения успешно справится с итоговым тестированием, получит сертификат и специальный отличительный знак – наклейку для размещения на рабочем месте. Она проинформирует покупателей, что с ними работает высококвалифицированный работник, который обладает повышенным уровнем знаний в вопросах определения подлинности денежных знаков. Курсы проходят в Университете Банка России в онлайн-формате.

ИА «Орелград»