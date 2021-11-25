Депутаты ЛДПР вступились за орловских предпринимателей

Обсуждение вызвала инициатива губернатора о введении нового налога для владельцев коммерческой недвижимости теперь за нее будут платить 2% от ее кадастровой стоимости.

Депутат от ЛДПР Владислав Числов в облсовете внес поправку в закон «О налоге на имущество организаций», которая могла бы снизить налоговую нагрузку на орловских предпринимателей.

На вчерашней сессии регионального парламента обсуждался законопроект губернатора Андрея Клычкова, который предложил пополнить бюджет за счет владельцев коммерческой недвижимости. Было предложено взымать 2% от кадастровой собственности каждого объекта.

По мнению депутатов ЛДПР, такая инициатива может окончательно добить малый бизнес в регионе. Владислав Числов отметил, что особенно пострадать могут предприниматели из сельских районов.

«Предлагаю поэтапно вводить налог: в следующем году — 1%, в 2023 — 1,1%, в 2024 — 1,2%, а сразу 2% — это много», — предложил Числов.

Кроме этого депутат отметил, что губернатор отклонил поправку и даже не утруждал себя нормальным рассчетом, чтобы депутаты смогли понять сколько будет получать бюджет при 2 процентах и при одном. Чиновники просто посчитали, что 2 процента это выгодно, а 1 процент невыгодно.

Следует отметить, что 2 процента это предельный коэффициент который можно ввести, и власти сразу внесли самую жесткую ставку.

Во время обсуждения депутаты отмечали, что в нынешней ковидной ситуации, не время для таких мер, да и в целом страна не переживает экономический рост и дополнительный налог не будет способствовать развитию малого бизнеса.

Поправка Числова набрала 7 голосов, против проголосовало 10 депутатов. При этом, сразу 29 народных избранников воздержались от голосования.

В итоге был утвержден вариант закона, предложенный губернатором-коммунистом Клычковым.

Редакция связалась с рядом предпринимателей, и выяснила, что многие просто не знают о том, что губернатор приготовил в следующем году новый налог.

ИА «Орелград»