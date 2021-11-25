Мэр Орла Парахин исправил «техническую ошибку»

В Орле едва не отметили юбилей не того ученого — ошибку городские чиновники заметили почти месяц спустя.

Мэр города Орла Юрий Парахин внес одно, но довольно существенное изменение в постановление администрации города от 19 октября 2021 года о проведении городского открытого конкурса детского изобразительного творчества. Он посвящен 200-летию со дня рождения русского писателя, фольклориста, этнографа и объявленному в России 2022 году народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В оригинальной версии постановления название конкурса звучало так: «П.И. Якушин – собиратель и исследователь народного творчества». Соответственно, и по всему тексту ученый именовался Якушиным.

Только 16 ноября Юрий Парахин восстановил историческую справедливость и постановил провести конкурс в честь Якушкина, но не Якушина. Тем самым было исправлено то, что в мэрии назвали «технической ошибкой». Павел Иванович Якушкин родился 14 января 1822 года в Орловской губернии. В историю он вошел как российский писатель-этнограф, собиратель народных песен, присловий, загадок и побасенок. Его малой родиной считается село Сабурово Малоархангельского уезда. Много времени Якушкин провел и в самом Орле, причем неоднократно его сюда отправляли в своего рода ссылку – он находился под надзором жандармов.

Что касается объявленного в Орле конкурса, то это конкурс детского изобразительного творчества. Он проводится в целях пропаганды, поддержки и развития изобразительного искусства, выявления и поддержки одаренных детей. Конкурс стартовал еще в конце октября 2021 года и продлится по 25 января 2022 года для обучающихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств города Орла. Организатором является управление культуры.

Конкурс включает в себя организацию и проведение бесед о жизни и творчестве Якушкина, выполнение композиций по мотивам его произведений и собранным им материалам — сказкам, песням и пословицам. По итогам конкурса будет организована выставка работ лауреатов. Организаторы предусмотрели две номинации по трем возрастным категориям. Открытие выставки и торжественная церемония награждения победителей состоятся 25 января в выставочном зале Орловского объединенного государственного литературного музея Ивана Тургенева.

ИА «Орелград»