Благодаря вратарю из Орла, десятая команда России победила лидера чемпионата Италии.

Орловский вратарь московского «Спартака» Александр Селихов стал героем вчерашнего матча Лиги Европы против итальянского «Наполи».

В первом тайме российской команде удалось забить два гола. Добившись весомого перевеса, москвичи ушли в глухую оборону. Команда из Неаполя, за которую когда-то выступал Диего Армандо Марадона, беспрерывно атаковала и создавала момент за моментом. Но отличная игра Александра Селихова позволила московскому «Спартаку», занимающему десятое место в чемпионате России, обыграть лидера чемпионата Италии. Вчерашняя победа вывела «Спартак» на первое место в своей группе.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов сравнил уроженца Орла с лучшими вратарями мира:

«Даже и не знаю, с кого и с чего начать заздравную песнь. С Селихова будет правильнее всего. Сейчас, кажется, только Де Хеа во всем мире может тащить такое, как Селихов. Ну, еще, наверное, Эдуар Менди…»

Его коллега Дмитрий Губерниев разделил мнение о лучшем игроке матча: «Все видят как здорово играет в воротах Селихов!!!»

ИА «Орелград»