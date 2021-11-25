Под Орлом осудили жестокого насильника

Приговор был оглашен в отношении матерого рецидивиста.

Пресс-служба Кромского районного суда Орловской области объявила о завершении рассмотрения многоэпизодного уголовного дела, обвиняемым по которому проходил ранее неоднократно судимый местный житель. Учитывая обстоятельства, детали совершенных преступлений, равно как данные о жертве преступника и самом рецидивисте умалчиваются. Однако известно, что его признали виновным по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей).

«Судом установлено, что в ноябре 2020 года в отношении жительницы Кромского района осужденный совершил ряд преступлений, направленных против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности», — следует из сообщения районного суда.

Осужденный получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Мера пресечения в виде содержания под стражей, избранная в отношении осужденного, была оставлена без изменения до вступления приговора суда в законную силу. На данный момент вердикт в силу не вступил, право обжаловать его в апелляционном порядке имеется как у стороны защиты, так и у стороны обвинения.

ИА «Орелград»