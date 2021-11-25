В Ливнах «взяли на карандаш» семейных дебоширов

Полтора десятка агрессивных ливенцев находятся под наблюдением полиции.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, власти города заслушали отчет о работе местного отдела участковых уполномоченных полиции. С докладом выступил его начальник — Андрей Савенков. Он проинформировал мэрию о том, что штатная численность отдела составляет 15 человек, некомплект – три человека. За 10 месяцев текущего года ливенские участковые раскрыли 26 преступлений. Большинство из них – это кражи, но также было раскрыто пять случаев мошенничества, три грабежа, два факта умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. Также участковыми было выявлено 522 административных правонарушений.

«С целью профилактики преступлений активизирована работа со всеми категориями подучетных лиц с целью предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, — доложил Андрей Савенков. — В рамках профилактической работы, в частности, поднадзорные лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость, отрабатываются на причастность к совершению нераскрытых преступлений, проверяется их занятость, круг общения, места посещения».

Также главный ливенский участковый сообщил, что в городе проводятся мероприятия, направленные на снижение уровня рецидивной и семейно-бытовой преступности, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на текущий момент в Ливнах на учете состоят 14 «семейных дебоширов». Полицейские время от времени наведываются к ним домой и проводят с ними профилактические беседы «о недопущении совершения повторных правонарушений или преступлений». Савенков подчеркнул, что «при наличии достаточных оснований и состава административных правонарушений данные лица участковыми уполномоченными полиции привлекаются к ответственности».

ИА «Орелград»