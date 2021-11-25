В Орле спустя 5 месяцев отреагировали на обращение горожан к Путину

Прокуратура выяснит причины отсутствия газификации дома на улице Лесополоса Андриабуж.

Как сообщает областное отделение Общероссийского народного фронта, активисты этой организации совместно с прокуратурой Железнодорожного района города Орла подключились к решению вопроса с газификацией дома №1 на улице Лесополоса Андриабуж. Примечательно, что еще в июне жильцы этого дома рассказали о своих проблемах в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. С тех пор прошло уже почти полгода, однако 20 жильцов по-прежнему заготавливают дрова для отопления своих квартир. В ОНФ отмечают, что всего в 600 метрах от дома протянут газопровод, однако в самом доме газа нет.

«Данный дом с момента своей постройки в 1962 году и по сегодняшний день никогда не был подключен к системе центрального газоснабжения, — говорит член регионального штаба ОНФ Юрий Власов. — Жители отапливают свои квартиры печками, а пищу готовят на плитах с газовыми баллонами. Проживают в доме люди пенсионного возраста, а также есть многодетная семья, где один из родителей – инвалид. Заготавливать дрова им сложнее с каждым годом».

В ОНФ заявили, что обращения жильцов в разные ведомства, в том числе в администрацию города Орла, остались без положительного результата. Поэтому общественники взялись за решение проблемы сами и привлекли к этому прокуратуру. Совместно они совершили выезд на место и лично пообщались с жильцами. Последних, как выяснилось, беспокоят также вопросы ремонта ветшающего дома, у которого попросту нет управляющей компании, и вопросы транспорта – до ближайшей остановки более 2 км.

«Прокуратурой будет проведена проверка по факту непринятия уполномоченными органами надлежащих мер к газификации жилого дома. Также будет проверено соблюдение законодательства в сфере организации пассажирских перевозок. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования», – цитируют в ОНФ прокурора Железнодорожного района города Орла Николая Клепова.

ИА «Орелград»