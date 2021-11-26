С начала сентября на орловских дорогах погибло пять пешеходов

Пострадало девять детей и подростков.

С начала сентября 2021 года в нашем регионе произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом на людей. В них погибли пять человек, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Пострадало 42 человека, девять из них — несовершеннолетние.

В настоящее время в Орловской области проводятся целенаправленные дополнительные профилактические мероприятия. Они направлены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД РФ, являющихся причинами совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

«Наезды на пешеходов происходят не только по вине водителей. Зачастую нарушителями становятся сами пешеходы, поэтому водителям следует быть вдвойне внимательными при проезде по пешеходным переходам, особенно в темное время суток.

Тем же, кто передвигается пешком по улицам в темное время суток, полицейские настоятельно рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы», — информирует УГИБДД.

ИА «Орелград»