В Орле будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые не уследили за сексуальным домогателем

На момент совершения второго преступления Ислам Аслаханов находился под домашним арестом.

Действиям должностных лиц органов профилактики, а также должностных лиц УФСИН, которые имеют отношения к делу Ислама Аслаханова, будет дана правовая оценка, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Сотрудников органов ожидает доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Это связано с тем, что 25-летний житель Орла, обвиняемый в применение насилия в отношение представителя власти, находясь под домашним арестом, совершил еще одно преступление — насильственные действия сексуального характера против 14-летней школьницы.

В настоящее время обвиняемый помещен под стражу.

ИА «Орелград»