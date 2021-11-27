Памятку по борьбе с коррупционерами выпустили в Орле

В новой брошюре работникам образования напомнили об уголовной ответственности.

В Орловской области появилась памятка, разработанная совместными усилиями сотрудников регионального управления Министерства юстиции, областного департамента образования и прокуратуры региона. Она является целевой – памятка предназначена для борьбы с коррупцией в сфере образования. В ее первых же строках напоминается, что Конституция гарантирует общедоступность и бесплатность образования в государственных и муниципальных учреждениях. Установление каких-либо денежных взносов и сборов, а также иных «форм материальной помощи» в процессе обучения законом не допускается.

Памятка состоит из нескольких тематических разделов. Один из них, например, предназначен для родителей дошколят. Им напоминают: «Если руководитель детского сада предлагает вам устроиться без очереди за вознаграждение, просит купить для детей игрушки, технику, цветы или что-то подобное — скорее всего, он просит у вас взятку». Подобные разъяснения даны родителям школьников. Памятка говорит им: «Если директор или завуч в школе предлагает вам место за вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации (прописки), просит купить в класс проектор, жалюзи и т.п. — скорее всего, он просит у вас взятку». Заподозрить завуча или директора школы в коррупции можно и в том случае, если он предлагает место за вознаграждение, мотивируя тем, что свободных мест «вообще-то нет».

Отдельной темой в памятке проходит сдача экзаменов. Например, если руководители или учителя школы просят оплатить допуск к ЕГЭ или за вознаграждение предлагают оказать помощь во время экзамена — скорее всего, они просят взятку. То же самое касается студентов. Если преподаватель завышает требования и намекает на вознаграждение, можно смело сообщать о его «просьбе» в правоохранительные органы. Авторы брошюры напоминают, что взятки тоже бывают разными. В частности, существует понятие подкупа — это когда между тем, кто дает, и тем, кто берет взятку, есть предварительная договоренность.

Существует также «благодарность» — это когда взятка передается за уже совершенное должностным лицом действие или бездействие (законное или незаконное) без предварительной договоренности. Во взяточничестве нередко участвуют посредники, которые способствуют совершению преступления (ведут переговоры, передают или получают взятки). Они тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности. Добавим, что памятка включает в себя пошаговый алгоритм о том, как следует действовать, чтобы поймать взяточника. Кроме того, она содержит необходимые контактные данные компетентных органов.

ИА «Орелград»