Суд надолго «закрыл» орловца за сбыт амфетамина

Молодой человек попутно приторговывал и марихуаной.

В Орле вынесен очередной обвинительный приговор в отношении несостоявшегося наркосбытчика. Решение по уголовному делу вынес Заводской районный суд города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как следует из материалов дела, он решил устроиться на работу. Правда, работодатель тоже оказался преступником. Дело в том, что орловцу предложили поработать закладчиком наркотических средств.

Как установило следствие, в преступную группу входили как минимум четыре человека, включая подсудимого. В целях конспирации они общались только через интернет, никогда не видели друг друга и не знали настоящих имен. Друг к другу они обращались по интернет-никам. Подсудимый был задержан после того, как забрал из указанного ему «диспетчером» тайника в Орле две оптовые партии наркотиков – партию амфетамина и партию марихуаны.

Затем он их расфасовал по пакетикам. Орловец должен был разложить эти «дозы» по отдельным тайникам, выполняя заказы розничных покупателей и следуя указаниям диспетчера. Однако его задержали в самом начале пути, после первой же закладки. Благодаря этому наркотик не дошел до потребителя, а делец был схвачен с поличным. Всего у него было изъято более 107 граммов каннабиса и 179,6 грамма амфетамина, то есть психотропного вещества. Такие объемы наркотика в соответствии с УК РФ относятся к крупному размеру. Закладчик признал вину и по совокупности преступлений получил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»