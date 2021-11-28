В Орле утвердили правила смены имени детям

Новый административный регламент утвердила администрация города.

Администрация города Орла утвердила регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет». Предыдущий документ, регламентировавший подобные правила, отменен. Из постановления следует, что правила разработаны в целях повышения качества и доступности вышеуказанной муниципальной услуги. Для горожан чиновники обещают создать наиболее комфортные условия.

Заявление о смене имени или фамилии ребенка вправе подать только его родители и законные представители. Сам ребенок требовать подобное не может. Утвержденный регламент является своего рода инструкцией для муниципальных служащих, которые оказывают подобную услугу. Прежде всего, новые правила обязывают их консультировать обратившихся граждан по телефону подробно и в вежливой форме. Это могут быть, например, консультации о составе, оформлении и источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основными требованиями для чиновников заявлены актуальность ответов на поставленные вопросы, своевременность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность. Отметим, что консультация дается бесплатно, а специалист структурного подразделения обязан представиться, назвав не только свои ФИО и должность, но и наименование органа, в который дозвонился гражданин.

Конечным результатом предоставления указанной муниципальной услуги может стать принятие положительного решения о смене имени или фамилии ребенка либо мотивированный отказ в этом. На оказание самой услуги чиновникам отводится 15 дней с даты поступления заявления и предоставления необходимых документов. Основанием для отказа может послужить отсутствие необходимых документов или их оформление с нарушениями, отсутствие в заявлении подписи и ФИО заявителя, его почтового адреса для ответа, отсутствие согласия второго родителя на изменение имени (при совместном проживании родителей) и другое. Согласно новому регламенту максимальный срок ожидания в очереди не может превышать 15 минут.

ИА «Орелград»