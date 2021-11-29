Орловский сенатор Круглый был неверно процитирован журналистами

Комментарий сенатора о новом штамме коронавируса был искажен.

Владимир Круглый, сенатор Совета Федерации от Орловской области, заявил, что издание «РИА Новости» неверно процитировало его комментарий о омикрон-штамме коронавируса.

По словам Круглого, он говорил лишь о вероятности проникновения «омикрона» на территорию России.

«Сегодня по всем СМИ разлетелась новость о том, что новый штамм «Омикрон» уже в России. РИА новости дали такой заголовок к моему комментарию. Только таких утверждений я не делал! А лишь подчеркнул вероятность того, что он может быть завезен туристами, которые прилетают из других стран, в частности из Египта. Вот прямая цитата: «Учитывая, что сейчас продолжает действовать авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности Египтом, я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика». Таким образом, заголовок новости совершенно некорректен, и искажает смысл сказанного», — сообщает официальный телеграмм-канал политика.

ИА «Орелград»