Орловский сенатор Круглый: омикрон-штамм уже здесь

29.11.2021 | 17:30 Медицина, Новости

Владимир Круглый заявил, что новый опасный штамм проник в Россию.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый взбудоражил информационное пространство. Он заявил, что недавно выявленный и чрезвычайно опасный африканский штамм коронавируса «омикрон» уже проник на территорию России. Сенатора процитировали многие федеральные СМИ. Они пишут со ссылкой на Владимира Круглого, что источником заноса и распространения омикрон-штамма в нашей стране могут быть российские туристы, побывавшие в Египте.

«Учитывая, что сейчас продолжает действовать авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности Египтом, я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика», — цитирует Круглого «Парламентская газета».

В свою очередь РИА Новости сообщает, что заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С точки зрения сенатора, за приезжающими из Египта в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Он также заявил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.

По мнению экспертов, вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма. В то же время Круглый не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых». Напомним, о появлении нового омикрон-штамма SARS-CoV-2 всего несколько дней назад  сообщили ученые. Он был обнаружен в Ботсване и ЮАР. Этот штамм  содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

ИА «Орелград»

УТОЧНЕНИЕ:

Сенатор Круглый был неверно процитирован журналистами.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования