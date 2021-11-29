Орловский сенатор Круглый: омикрон-штамм уже здесь

Владимир Круглый заявил, что новый опасный штамм проник в Россию.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый взбудоражил информационное пространство. Он заявил, что недавно выявленный и чрезвычайно опасный африканский штамм коронавируса «омикрон» уже проник на территорию России. Сенатора процитировали многие федеральные СМИ. Они пишут со ссылкой на Владимира Круглого, что источником заноса и распространения омикрон-штамма в нашей стране могут быть российские туристы, побывавшие в Египте.

«Учитывая, что сейчас продолжает действовать авиасообщение между Россией и африканскими странами, в частности Египтом, я считаю, что вероятность того, что этот штамм уже есть в России, достаточно велика», — цитирует Круглого «Парламентская газета».

В свою очередь РИА Новости сообщает, что заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен. С точки зрения сенатора, за приезжающими из Египта в любом случае «нужно устанавливать медицинское наблюдение». Он также заявил, что в России «достаточно мягкий» контроль за въезжающими из-за рубежа и напомнил о жестких противоэпидемических мерах в Израиле.

По мнению экспертов, вакцинация поможет смягчить действие омикрон-штамма. В то же время Круглый не исключил, что этот вариант SARS-CoV-2 «может представлять угрозу даже для привитых». Напомним, о появлении нового омикрон-штамма SARS-CoV-2 всего несколько дней назад сообщили ученые. Он был обнаружен в Ботсване и ЮАР. Этот штамм содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

ИА «Орелград»

УТОЧНЕНИЕ:

Сенатор Круглый был неверно процитирован журналистами.