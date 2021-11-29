Под Орлом ищут разнорабочих на зарплату в 100 тысяч рублей

Главному инженеру и водителям в регионе готовы платить еще больше.

Управление труда и занятости Орловской области обнародовало оперативные данные о базе вакансий, которая ведется на государственном информационном портале «Работа России». Напомним, работодатели сами размещают там объявления о наборе сотрудников. Согласно статистике, около 7000 вакансий на этом портале поданы из Орловской области. Из них более 360-ти предполагают весьма заманчивый уровень оплаты труда, которому мог бы позавидовать даже житель столицы. Минимальная зарплата по данным вакансиям составляет 70 тысяч рублей.

«Самую высокую заработную плату (от 50 до 150 тысяч рублей) указывает одна из частных клиник Орла, набирающая врачей, — сообщает управление труда и занятости. — Промышленное предприятие Мценска согласно ежемесячно выплачивать главному инженеру до 120 тысяч рублей. Организация Орловского района ставит своим водителям зарплату от 69 до 114 тысяч рублей».

В Новодеревеньковском районе местной организации требуются разнорабочие, которым, если верить заявленным данным, готовы платить от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. В обязанности этих сотрудников будут входить работы по упаковке, фасовке, обработке и сортировке продукции. Более того, работникам предлагают вахтовый метод с транспортными льготами и жильем при переезде.

«Труд механика мценский работодатель оценивает заработком до 80 тысяч рублей, а работодатель в Залегощи принимает грузчиков с оплатой 45-75 тысяч, — продолжает перечислять заманчивые вакансии областное управление. – Главному технологу на урицком предприятии общепита выставлена зарплата от 75 тысяч рублей. Курьеры, трудоустроенные на орловское общепитовское предприятие, могут зарабатывать до 85 тысяч. Такую же зарплату указывает мценское промышленное предприятие начальнику участка. В орловской управляющей компании имеется вакансия замдиректора с заработком до 95 тысяч рублей».

Предлагают орловцам и работу на дому. В качестве примера управление приводит вакансию администратора интернет-магазина и менеджера по рекламе. Работать надо будет на «удаленке», заработок такого сотрудника составит от 30 до 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»