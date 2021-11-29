В Орле семилетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок

29.11.2021 | 10:46 Новости, Происшествия

Также повреждения получили оба водителя.

Семилятняя девочка-пассажир получила телесные повреждения при столкновении двух иномарок, сообщает пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 15.15 водитель «Ауди А6» ехал по улице Маяковского и в районе дома № 56 столкнулся с автомобилем «Шевроле Ланос». В результате «Шевроле» врезался в стену здания.

Оба водителя получили травмы. Также пострадала семилетняя девочка, которая была пассажиром «Ауди». Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград», фото «Орел Автомобильный»

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