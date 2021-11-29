В Орле запретят парковку на улицах Московская и Металлургов

Автомобили сокращают ширину проезжей части и мешают убирать снег.

Власти Орла приняли решение о полном запрете парковок на улицах Московская и Металлургов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Запрет вступает в силу с 1 января 2022 года. Он обусловлен тем, что припаркованные автомобили сокращают ширину проезжей части, а также мешают спецтехнике убирать снег.

Аналогичные санкции коснутся участка около дома №5 по площади Мира — по мнению местных жителей, припаркованные автомобили не позволяют им въехать во двор.

Кроме того, управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства решило запретить автомобильное движение на улицах Ленина и Пролетарской горе. Запрет будет действовать только в вечернее и ночное время — с 23:00 до 06:00. Инициатива также исходит от местных жителей — им мешают шумные молодежные «тусовки». При этом, на автомобили местных жителей запрет не распространяется.

ИА «Орелград»