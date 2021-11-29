В Орловской области завели более 300 дел за плохие дороги

Более 40 дел заведено за невыполнение требований предписаний ГИБДД.

В текущем году в Орловской области по итогам технического обследования состояния дорог региона возбуждено 314 дел об административных правонарушениях. Поводом стали нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети. Такие оперативные данные приводит региональное управление МВД. Кроме того, в органы прокуратуры направлена 201 информация о дорогах, состояние которых не отвечает нормативным требованиям. В областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения направлено еще 249 подобных информаций.

«За неисполнение ранее выданных предписаний возбуждено 43 административных производства по статье 19.5 КоАП РФ в отношении должностных и юридических лиц, — следует из информации управления МВД по региону. — За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД выдано 423 предписания».

Отметим, что по итогам 10 месяцев 2021 года в Орловской области было зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий, как минимум одной из причин, если не главной, совершения которых послужили неудовлетворительные дорожные условия. В целом в текущем году, как уже писал «Орелград», на автодорогах региона в этом году зарегистрировано 554 ДТП с пострадавшими, в которых 53 человека погибло и 738 получили ранения. На автотрассах федерального значения произошло 122 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 167.

ИА «Орелград»