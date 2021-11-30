Областной КСП разрешат пользоваться услугами переводчиков

Региональный закон о Контрольно-счетной палате будет обновлен.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект внесения изменений в закон «О Контрольно-счетной палате Орловской области». Он будет дополнен рядом пунктов, а некоторые морально устаревшие нормы изложены в обновленной редакции. Например, в законе появится норма, обязывающая руководителей проверяемых органов и организаций обеспечивать сотрудников КСП оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам в сети «Интернет».

В соответствии с законопроектом КСП получает право на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей. Кроме того, на договорной основе палате разрешено привлекать к своей работе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов и переводчиков.

Законопроектом также обновлен список полномочий Контрольно-счетной палаты. Прежде всего, это контроль за законностью и эффективностью использования средств областного бюджета, анализ обоснованности его показателей и внешняя проверка годового отчета об его исполнении. В сферу деятельности КСП также включена оценка эффективности формирования государственной собственности Орловской области, управления и распоряжения ею, контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга региона и другое.

ИА «Орелград»