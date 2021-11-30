Опубликованы подробности о жителе Орла, совершившим сексуальное насилие над школьницей

25-летний житель Орла, сбивший бойца Росгвардии и совершивший сексуальное насилие в отношении восьмиклассницы, уже сталкивался с правоохранительной и судебной системами.
Орловские СМИ и телеграмм-каналы раскрыли ряд деталей из жизни и криминальной биографии Ислама Аслаханова — молодого человека, подозреваемого в совершении сразу двух резонансных преступлений.
25-летний мужчина дважды за этот попадал в поле зрения СМИ и правоохранительных органов. В апреле он наехал на автомобиле «Лада Гранта» и протащил на капоте сотрудника Росгвардии. А уже в конце ноября, находясь формально под домашним арестом, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы восьмого класса.
На данный момент публично раскрыты некоторые детали. «Орелград» публикует их со ссылками на первоисточники.
- По информации издания «Орловские новости», «насильственные действия сексуального характера», за которые Аслаханов оказался в СИЗО — это принуждение девочки-подростка к занятию оральным сексом.
- Также обнародована информация о том, каким образом фигурант оказался под домашним арестом, несмотря на применение насилия в отношение представителя власти. Телеграмм-канал «Орел24» сообщил:
«В рамках расследования про наезд на росгвардейца Аслаханов заявил, что он не знает русский язык и ему нужен переводчик с чеченского, просил следователя готовить документы на национальном языке. Это все делается для затягивания хода следствия — в России нет официальных переводчиков с чеченского языка (он же не иностранный, можете уточнить в нотариальных палатах). Русский язык, в т.ч. матерный, он очень неплохо знает — это факт. У него есть как минимум школьный аттестат о среднем образовании, где русский будет язык будет идти первой строкой. А также это подтверждает его высказывания на видео.
Затягивание хода следствия позволяет избежать ареста и помещения в СИЗО, на период следствия (либо выйти оттуда при продлении стражи), что, собственно, и произошло в случае с Аслахановым — его суд отпустил из СИЗО под домашний арест, что позволило ему совершить особо тяжкое преступление на сексуальной почве в отношении несовершеннолетнего».
- По информации «Орловских новостей», СК и прокуратура обжаловали решение Северного райсуда о том, что Аслаханова следует отпустить из СИЗО:
«22 апреля Аслаханову было предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. С апреля по июль 2021 года Аслаханов сидел в СИЗО. Затем суд смягчил ему меру пресечения, переведя под домашний арест. 7 октября следователь СК обратился в Северный районный суд Орла с ходатайством о продлении подозреваемому меры пресечения. Материалы попали к судье Светлане Луниной, которая, рассмотрев их, приняла решение…выпустить Аслаханова, проживающего с гражданской супругой и ребенком в Орле, а зарегистрированного в Урус-Мартане и обвиняемого по статье, наказание по которой может составить до 10 лет колонии — на свободу, установив для него «запрет определенных действий».
Следствие и прокуратура сразу же это решение обжаловали в областной суд. Там представитель надзорного ведомства просил решение судьи Луниной немедленно отменить. 20 октября областной суд отменил решение судьи Северного суда Орла и вновь отправил Аслаханова под домашний арест. 11 ноября суд вновь продлил домашний арест молодого человека. Надзор за исполнением решения суда о домашнем аресте осуществляет УФСИН. Вопрос о том, каким образом молодой человек мог свободно передвигаться на автомобиле во время нахождения под домашним арестом — остается открытым».
- По информации «Орловских новостей», полный тезка и однофамилец Аслаханова уже совершал серьезное преступление, за которое получил максимально либеральное наказание:
«В 2017 году Заводской районный суд Орла вынес приговор полному тезке Ислама Асланбековича Аслаханова. Подсудимого признали виновным в грабеже в состоянии алкогольного опьянения возле кафе «Бистро» в 909 квартале. Из материалов дела следует, что Аслаханов избил собутыльника, забрал у него 7 тысяч рублей и золотую печатку. Суд приговорил Аслаханова к 2,5 годам лишения свободы условно. В приговоре было сказано — Назначенное Аслаханову И.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление».
- По информации телеграмм-канала «Орел24», у молодого человека есть маленькая дочь, а в ближайшее время он станет отцом второй раз.
ИА «Орелград»