Опубликованы подробности о жителе Орла, совершившим сексуальное насилие над школьницей

25-летний житель Орла, сбивший бойца Росгвардии и совершивший сексуальное насилие в отношении восьмиклассницы, уже сталкивался с правоохранительной и судебной системами.

Орловские СМИ и телеграмм-каналы раскрыли ряд деталей из жизни и криминальной биографии Ислама Аслаханова — молодого человека, подозреваемого в совершении сразу двух резонансных преступлений.

25-летний мужчина дважды за этот попадал в поле зрения СМИ и правоохранительных органов. В апреле он наехал на автомобиле «Лада Гранта» и протащил на капоте сотрудника Росгвардии. А уже в конце ноября, находясь формально под домашним арестом, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы восьмого класса.

На данный момент публично раскрыты некоторые детали. «Орелград» публикует их со ссылками на первоисточники.

По информации издания «Орловские новости», «насильственные действия сексуального характера», за которые Аслаханов оказался в СИЗО — это принуждение девочки-подростка к занятию оральным сексом.

Также обнародована информация о том, каким образом фигурант оказался под домашним арестом, несмотря на применение насилия в отношение представителя власти. Телеграмм-канал «Орел24» сообщил:

«В рамках расследования про наезд на росгвардейца Аслаханов заявил, что он не знает русский язык и ему нужен переводчик с чеченского, просил следователя готовить документы на национальном языке. Это все делается для затягивания хода следствия — в России нет официальных переводчиков с чеченского языка (он же не иностранный, можете уточнить в нотариальных палатах). Русский язык, в т.ч. матерный, он очень неплохо знает — это факт. У него есть как минимум школьный аттестат о среднем образовании, где русский будет язык будет идти первой строкой. А также это подтверждает его высказывания на видео.

Затягивание хода следствия позволяет избежать ареста и помещения в СИЗО, на период следствия (либо выйти оттуда при продлении стражи), что, собственно, и произошло в случае с Аслахановым — его суд отпустил из СИЗО под домашний арест, что позволило ему совершить особо тяжкое преступление на сексуальной почве в отношении несовершеннолетнего».

По информации «Орловских новостей», СК и прокуратура обжаловали решение Северного райсуда о том, что Аслаханова следует отпустить из СИЗО:

«22 апреля Аслаханову было предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. С апреля по июль 2021 года Аслаханов сидел в СИЗО. Затем суд смягчил ему меру пресечения, переведя под домашний арест. 7 октября следователь СК обратился в Северный районный суд Орла с ходатайством о продлении подозреваемому меры пресечения. Материалы попали к судье Светлане Луниной, которая, рассмотрев их, приняла решение…выпустить Аслаханова, проживающего с гражданской супругой и ребенком в Орле, а зарегистрированного в Урус-Мартане и обвиняемого по статье, наказание по которой может составить до 10 лет колонии — на свободу, установив для него «запрет определенных действий».

Следствие и прокуратура сразу же это решение обжаловали в областной суд. Там представитель надзорного ведомства просил решение судьи Луниной немедленно отменить. 20 октября областной суд отменил решение судьи Северного суда Орла и вновь отправил Аслаханова под домашний арест. 11 ноября суд вновь продлил домашний арест молодого человека. Надзор за исполнением решения суда о домашнем аресте осуществляет УФСИН. Вопрос о том, каким образом молодой человек мог свободно передвигаться на автомобиле во время нахождения под домашним арестом — остается открытым».

По информации «Орловских новостей», полный тезка и однофамилец Аслаханова уже совершал серьезное преступление, за которое получил максимально либеральное наказание:

«В 2017 году Заводской районный суд Орла вынес приговор полному тезке Ислама Асланбековича Аслаханова. Подсудимого признали виновным в грабеже в состоянии алкогольного опьянения возле кафе «Бистро» в 909 квартале. Из материалов дела следует, что Аслаханов избил собутыльника, забрал у него 7 тысяч рублей и золотую печатку. Суд приговорил Аслаханова к 2,5 годам лишения свободы условно. В приговоре было сказано — Назначенное Аслаханову И.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление».

По информации телеграмм-канала «Орел24», у молодого человека есть маленькая дочь, а в ближайшее время он станет отцом второй раз.

ИА «Орелград»