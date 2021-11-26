В Орле предъявлено обвинение мужчине, который сексуально домогался 14-летнюю школьницу

26.11.2021 | 11:18 Важное, Закон и порядок, Новости

Для молодого человека это уже второе преступление за год.

25-летнему жителю Орла предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Его жертвой стала 14-летняя школьница. Угрожая применением насилия, Ислам Аслаханов сексуально домогался  девочку в салоне своего автомобиля. После возбуждения уголовного дела он был задержан и помещен под стражу.

Как ранее писал «Орелград», на момент совершения преступления молодой человек уже находился под следствием. В апреле этого года он целенаправленно сбил на автомобиле сотрудника «Росгвардия». По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношение представителя власти». В настоящее время предварительное следствие уже подходит к концу. А сам Аслаханов, по решению суда, должен был находиться под домашним арестом.

ИА «Орелград»

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