В Орле возбуждено уголовное дело за избиение пары, заступившейся за несовершеннолетних

Изначально молодых парней привлекли к административной ответственности.

В Орле возбудили уголовное дело против двух молодых людей, которые в состоянии алкогольного опьянения угрожали несовершеннолетним, а потом избили мужчину и женщину, вмешавшихся в инцидент.

«Старшим следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 1 (по Железнодорожному району) Следственного управления УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело в отношении двух орловцев 1998 г.р. и 1999 г.р. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», — сообщает пресс-служба УМВД.

Конфликт произошел в воскресенье на набережной Дубровинского. Присутствовали свидетели, один из которых разместил видеозапись в социальной сети «В контакте». Вчера в социальных сетях также были размещены личные данные нападавших.

Изначально молодых людей привлекли к административной ответственности по статьям «мелкое хулиганство» и «появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». За содеянное они получили штрафы. Но в настоящее время ведется следствие уже по уголовному делу.

ИА «Орелград»