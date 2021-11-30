Зампред Госдумы Анна Кузнецова посетила Орел

Леонид Музалевский обратился к Анне Кузнецовой о продолжении лечения пациентов с паллиативным статусом в медорганизациях после 18 лет.

Сегодня заместитель Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова посетила с рабочим визитом Орловскую область.

Как сообщает пресс-служба облсовета, ее рабочая программа началась со встречи с Председателем Орловского областного Совета Леонидом Музалевским, его первым заместителем Михаилом Вдовиным, депутатом Государственной Думы РФ Ольгой Пилипенко, а также митрополитом Орловским и Болховским Тихоном.

Спикер регионального парламента отметил, что орловские депутаты уделяют приоритетное внимание вопросам социальной поддержки инвалидов и буквально на днях, 25 ноября, между региональным парламентом и Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», а также Фондом поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский социальный кластер» были заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

«В адрес указанных организаций поступают многочисленные обращения родителей детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в том числе тех, кто достиг 18-летнего возраста. В указанных обращениях поднимается проблема, касающаяся необходимости продолжения лечения детей с паллиативным статусом на базе детских медицинских организаций и после достижения ими 18 лет с учётом особенностей лечения данной категории пациентов, наличия соответствующего оборудования, профиля врачей», – рассказал Леонид Музалевский.

В обращениях граждан, направляемых в адрес РО ВОРДИ, нередко отмечается, что перевод ребёнка после достижения 18-летнего возраста при госпитализации во взрослый стационар требует постоянного нахождения с ними родителей, что является проблематичным в связи с отсутствием свободных мест. Кроме того, родители также обращают внимание, что в связи с редкостью подобных заболеваний и отсутствием опыта врачей по ведению таких больных курс лечения во взрослых стационарах приходится начинать сначала.

В настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2021 года № 1436 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2299» предусмотрено, что пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и при соблюдении условий, установленных порядком оказания медицинской помощи, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Председатель областного Совета обратился с просьбой к Анне Кузнецовой инициировать рассмотрение вопроса о внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и закрепить возможность продолжать лечение пациентов с паллиативным статусом в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детям, до достижении ими возраста 21 года.

Кузнецова ответила, что первой задачей она видит совершенствование паллиативной помощи взрослым, «не должно быть этой границы перехода», второй – поиск законодательных решений.

После этого делегация вместе с главой региона Андреем Клычковым посетила многофункциональный семейный центр «Мой семейный центр», главная задача которого – сделать для людей доступными одновременно несколько услуг. Здесь семья получает информационную, психологическую, юридическую и даже гуманитарную помощь, поддержка оказывается в режиме «одного окна».

ИА «Орелград»