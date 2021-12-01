В орловском облизбиркоме появился представитель «Человека и Закона»

Избирательная комиссия Орловской области будет работать в новом составе.

В Орловской области парламентарии в плановом режиме приняли постановление Орловского областного Совета народных депутатов «О назначении членов Избирательной комиссии Орловской области». Участие в работе сессии приняла глава облизбиркома Лилия Пиняева. Кадровое решение потребовалось потому, что срок полномочий действующего состава истекает в декабре текущего 2021 года.

Как пояснили в облизбиркоме, в данном случае речь идет о членах комиссии с правом решающего голоса именно от Орловского облсовета – всего их будет 7 человек, а своими полномочиями они будут наделены на пятилетний срок. Новых членов облизбиркома парламентарии выбирали из списка кандидатов. Последний был составлен по результатам рассмотрения предложений, поступивших от различных политических партий и объединений. Список насчитывал 9 кандидатов, соответственно, двое из них одобрения не получили. Согласно решению облсовета, членами облизбиркома назначены:

— Екатерина Гетманцева, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса аппарата Избирательной комиссии Орловской области. Ее кандидатура была предложена Центральной избирательной комиссией Российской Федерации;

— Юлия Горонкова, временно неработающая (предложена политической партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»);

— Илья Закусилов, адвокат Орловской областной коллегии адвокатов (предложен политической партией «Новые люди»);

— Наталья Щекотихина, временно неработающая (предложена политической партией ЛДПР (Либерально-демократической партией России);

— Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа (предложена Избирательной комиссией Орловской области);

— Александр Лебедев, генеральный директор Регионального фонда социальной поддержки населения (предложен региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»);

— Елена Сенько, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе ОГУ имени Тургенева (предложена Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и Закон»).

ИА «Орелград»