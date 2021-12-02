К делу о банкротстве МУП «ТТП» привлекли УФСБ

2.12.2021 | 9:30 Новости, Экономика

Муниципальное предприятие все еще балансирует на грани краха.

Депутаты Орловского горсовета по просьбе администрации Орла согласовали поправки в бюджет города. Одна из них предусматривает экстренное выделение субсидии МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в размере 86 миллионов рублей. Правда, выделенная сумма не решит всех проблем МУПа, так как его общий долг, по сведениям мэрии, превышает 260 миллионов рублей. Задолженность в основном скопилась по долгам перед энергетиками и оплате автобусов, приобретенных по договорам лизинга.

Тем временем, арбитражный суд Орловской области принял заявление о банкротстве МУП «ТТП» и назначил проверку обоснованности требований заявителя к должнику. Дело о несостоятельности заведено по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт».  Оно просит признать муниципальное предприятие банкротом,  ввести процедуру наблюдения и утвердить временным управляющим Станислава Зомитева, члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 3 декабря 2021 года. Наблюдатели не исключают, что энергетики могут отозвать свое заявление, если МУП начнет за счет субсидии расплачиваться с ними по долгам. Однако на данный момент такое решение не принято. Суд предложил энергетикам представить актуальные сведения об остатке задолженности из службы судебных приставов, а также акты приема-передачи электроэнергии за июнь-август 2019 года. Должнику предложено направить в арбитражный суд и кредитору отзыв на заявление.

Кроме того, управлению Федеральной службы безопасности по Орловской области суд предписал представить «информацию о форме допуска к государственной тайне руководителя должника и степени секретности сведений, которые обращаются на предприятии должника, либо об отсутствии такого допуска или таких сведений». Как следует из материалов дела, в суде заявлены требования энергетиков к МУП «ТТП» в  размере 58,685 миллиона рублей. Этот долг энергетики просят включить в третью очередь реестра кредиторов. Кроме того, они ставят вопрос о взыскании с МУП «ТТП» пени в размере 4,526 миллиона рублей  в составе требований, учитываемых отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащих удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

ИА «Орелград»

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