На Тургеневе и Фете решили подзаработать под Орлом

Мценский район взял курс на привлечение туристов.

Как сообщили в администрации Мценского района, состоялось заседание рабочей группы по созданию проектов развития малых территорий. В частности, обсуждался вопрос эффективного использования туристических ресурсов, которыми обладает этот район. Туристы – это деньги, следовательно, увеличение потока гостей принесет дополнительные финансы, в том числе в муниципальную казну. Району есть, что показывать туристу, напомнила глава Мценского района Екатерина Ерохина. Целый ряд достопримечательных мест имеет туристическую и инвестиционную привлекательность.

«Парк усадьбы Шеншиных в Волково, музей-усадьба Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново – это те объекты, которые на сегодняшний день уже широко известны жителям Орловской области и других регионов, — говорит Екатерина Ерохина. – Есть и другие объекты, имеющие историко-культурную привлекательность, но менее популярные среди туристов. При реализации комплекса мер по их дальнейшему развитию удастся увеличить туристический поток, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, развитию территорий района, созданию новых рабочих мест и, в конечном итоге, повышению качества жизни населения».

Сообщается, что по итогам заседания было принято решение о разработке проектов по развитию трех территорий — парка усадьбы Шеншиных в Волково, музея-усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовиново и общественных пространств в Калинеево. Напомним, что Шеншин – это настоящая фамилия знаменитого поэта Афанасия Фета по отцу. Так получилось, что большую часть жизни ему пришлось провести под фамилией бывшего супруга своей матери, родственной связи с которым у него не было.

«Успешная реализация проектов будет способствовать достижению национальных целей – увеличению числа культурных мероприятий, сохранению и приумножению историко-культурных ценностей, улучшению жилищных условий и увеличению объема жилищного строительства, повышению качества городской среды, созданию системы обращения с твердыми коммунальными отходами, развитию предпринимательства», — резюмируют в администрации Мценского района.

ИА «Орелград»