Орловчанка отсудила компенсацию у владельца маршрутки

Бизнесмена обязали возместить моральный вред от ДТП.

Решение по гражданскому делу вынес Орловский районный суд Орловской области. Иск подала местная жительница, а ответчиком выступил индивидуальный предприниматель. Последний занимается бизнесом в сфере пассажирских перевозок. Именно с одной из принадлежащих ему маршруток и был связан данный спор. Как следует из иска, автобус ПАЗ, двигавшийся по федеральной трассе М-2 «Крым» на территории Орловского района сбил пешехода. Отметим, что инцидент произошел на автобусной остановке.

От полученных травм пешеход скончался. Экспертиза установила прямую связь между его смертью и полученными травмами. Это обязательная процедура, так как бывает, что в смерти пострадавшего обвиняют медиков, несвоевременно или некачественно оказавших помощь. Но в данном случае пешеход погиб именно под колесами автобуса. В суде его мать потребовала взыскать с ИП компенсацию морального вреда, причиненного ей смертью сына.

Она поведала суду, что моральный вред выразился, прежде всего, в личном депрессивном переживании ввиду утраты близкого человека. Гибелью родного сына нарушено психическое благополучие всех членов семьи, что привело «к нарушению неимущественного права на родственные и семейные связи». Истица просила взыскать с ИП 1,2 миллиона рублей. Суд ее требования удовлетворил частично. Он обязал владельца маршрутки выплатить истице 100 тысяч рублей, указав в своем решении, что именно такая сумма «отвечает требованиям разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

ИА «Орелград»