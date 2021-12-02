Водитель иномарки госпитализирован после ДТП под Орлом

Потерпевший из другого автомобиля от госпитализации отказался.

Водитель иномарки попал в больницу после того, как выехал на встречку в аварии под Орлом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 18.35 26-лений водитель автомобиля «Мазда 3» ехал по трассе «Орел-Брянск-Смоленск». На участке между Нарышкино и Орлом он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Ивеко». От удара «Ивеко» выкинуло на металлическое дорожное ограждение.

Водитель «Мазды» госпитализирован с травмами. Мужчина, находившийся за рулем «Ивеко» также получил травмы, но от госпитализации отказался.

ИА «Орелград»