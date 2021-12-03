ДОСААФ отсудило помещения Орловского аэроклуба

Решение по непростому спору вынес областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» к Орловскому аэроклубу и Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, были привлечены Федеральная кадастровая палата, администрация Орловского района, департамент госимущества и земельных отношений Орловской области, Центральное территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ.

Истец просил о признании за ним права собственности на следующие объекты недвижимости: учебный корпус (нежилое здание общей площадью 671,4 квадратных метра), ангар кирпичный площадью 913,9 кв.м., ангар металлический площадью 567 кв.м., хранилище металлическое площадью 567 кв.м. и проходная. Все эти объекты были построены и введены в эксплуатацию в начале 1960-х годов. В обоснование иска истец указал, что дополнительным основанием для признания права собственности за ДОСААФ на спорные объекты недвижимого имущества является приобретательная давность владения. Дело в том, что в советские годы хозяйством владело ДОСААФ СССР, правопреемником которого является ДОСААФ России.

Истец указал, что именно он «открыто, непрерывно и добросовестно владеет и осуществляет эксплуатацию указанных объектов на аэродроме «Пугачевка» с 1961 года по настоящее время». Однако лишен возможности оформить переход права путем обращения в управление Росреестра по Орловской области из-за отсутствия правоустанавливающих документов на спорные объекты недвижимости. В своем отзыве на иск Орловский аэроклуб поддержал позицию истца.

Против выступило ТУ Росимущества. По его мнению, из представленных технических паспортов следует, что правообладателем недвижимого имущества является Центральный планерный аэроклуб ДОСААФ. При этом имущественное правопреемство ДОСААФ России за Центральным планерным аэроклубом ДОСААФ истцом не доказано, документы о содержании спорных объектов на балансе ДОСААФ России, а также документы, подтверждающие несение ДОСААФ России расходов не представлены. По мнению этого ведомства, спорные объекты относятся к федеральной собственности и находятся в безвозмездном пользовании ДОСААФ России в лице подведомственной ему организации — Орловского аэроклуба. Изучив материалы, арбитраж решил иск удовлетворить и признать право собственности ДОСААФ на вышеуказанные объекты.

ИА «Орелград»