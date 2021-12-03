Орловский суд создал опасный для заемщиков прецедент

Суд обратил взыскание на автомобиль, который был дважды перепродан.

Довольно непростое гражданское дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, это было дело о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество. Иск подал «Эксперт Банк» в лице его конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Ответчиком выступил местный житель.

Из иска следовало, что ранее между банком и ответчиком был заключен кредитный договор на 764 тысячи рублей. В обеспечение исполнения обязательств заемщик отдал под залог свой автомобиль марки BMW. Обязательства по своевременному возвращению кредита он не выполнил. В материалах дела фигурирует сумма долга в размере 844,4 тысячи рублей, что больше выданного кредита. В нее помимо задолженности были включены проценты и пени.

Банк просил обратить взыскание на заложенное имущество, однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что автомобиль уже продан и перепродан. Владелец сначала продал его одному покупателю, а уже тот перепродал его автоледи. Последняя в настоящее время является собственником заложенного транспортного средства. Многие назвали бы ее добросовестным приобретателем. В конце концов, автомобиль прошел не через одни руки.

Но суд проследил всю цепочку и решил исковые требования удовлетворить. По его мнению, автоледи не является добросовестным приобретателем иномарки, так как «сведения о залоге транспортного средства имеются в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата и находятся в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты». По этой логике следует: автоледи сама виновата в том, что перед покупкой иномарки не изучила сайт нотариальной палаты.

Как бы то ни было, но суд, несмотря на то, что автоледи не имеет отношения к кредиту и при этом является собственником транспортного средства, которое она покупала не у должника, требование об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворил. Тем самым создан прецедент, который может сказаться на всех тех гражданах, которые купили заложенные автомобили, не подозревая о залоге. Однако отметим, что решение районного суда в законную силу еще не вступило. Возможно, в случае его обжалования апелляционная инстанция вынесет другое решение.

ИА «Орелград»