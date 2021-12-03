Смертельно опасного водителя осудили в Орле

Мужчина сбил пешехода насмерть, а ответственность понес лишь через 2 года.

Пресс-служба Заводского районного суда города Орла раскрыла детали вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя, обвиненного сразу по двум статьям УК РФ: в совершении смертельного ДТП и применении насилия к сотруднику полиции. Первое из преступлений орловец совершил в октябре 2019 года. Как установил суд, он сбил пешехода, переходившего дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему были причинены смертельные травмы, он скончался на месте происшествия.

Год спустя, в ноябре 2020 года, этот же водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он был настолько пьян, что ехал с открытой передней пассажирской дверью автомобиля. Естественно, на машину обратили внимание сотрудники ДПС. Они ринулись в погоню, но пьяный водитель их требования игнорировал. Он доехал до кафе «Вираж», где припарковал свой автомобиль и вышел из салона. Там-то его и нагнали полицейские.

При проверке документов у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он от этого отказался, а затем набросился на гаишников с кулаками. Как сообщает суд, это было «насилие, опасное для здоровья». Свою вину подсудимый категорически отрицал, однако собранные доказательства и показания потерпевших и очевидцев свидетельствовали не в его пользу.

Подсудимый получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В настоящее время приговор Заводского районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»