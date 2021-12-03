Жителя Орла ждет суд за умышленный наезд на сотрудника Росгвардии

3.12.2021 | 13:37 Закон и порядок, Новости

Расследование завершено, дело передано в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Ислама Аслаханова, который совершил умышленный наезд на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

25-летнего мужчину обвиняют по статье «применение насилия в отношении представителя власти»:

«15 апреля 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем «Лада Гранта», не подчинился законным требованиям сотрудника территориального органа Росгвардии на одной из заправочных станций в Северном районе города Орла, совершил умышленный наезд на данного сотрудника, причинив ему телесные повреждения в виде ссадин правой руки, а также протащил его не менее пяти метров на капоте автомобиля во время пресечения противоправных действий злоумышленника».

На данный момент следствие собрало достаточную доказательную базу для направления уголовного дела в суд.

Помимо причинения телесных повреждений представителю власти на Аслаханова возбуждено уголовное дело за сексуальное насилие над школьницей-восьмиклассницей. Второе преступление он совершил, формально находясь под домашним арестом.

ИА «Орелград»

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