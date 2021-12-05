Гаишники назвали самые опасные дорожные участки под Орлом

Уровень опасности полицейские замерили по количеству ДТП и пострадавших.

Отделение ГИБДД МО МВД России «Ливенский» обнародовало информацию об аварийно-опасных участках и «местах концентрации ДТП» на территории города Ливны и Ливенского района за период с 1 января по 31 октября 2021 года. Адресована она, кстати, местным жителям. Так, наиболее потенциально опасным дорожным участком признан нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог по улицам Дорожной и Кобринской. Сообщается, что в текущем году на нем произошло два ДТП, в результате которых пострадали четыре человека. Причинами происшествий были несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Второй в рейтинге опасных участков — регулируемый перекресток на улице Дружбы Народов в Ливнах. Там произошло два столкновения, и два человека получили ранения. На третьем месте рейтинга оказался нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог на улице Дзержинского, где также произошло два ДТП, но ранено было четыре человека. Здесь одной из причин аварий был неправильный выбор дистанции. Замыкает список дорога по улице Мира (в районе домов №№182 и 195), на которой зафиксировано два ДТП. В обоих случаях автомобилями были сбиты пешеходы. К счастью, обошлось без летальных исходов, но оба пострадавших получили травмы. Причины этих происшествий полиция видит не только в несоблюдении водителями скоростного режима, но и в том, что пешеходы переходили дорогу в неустановленных местах.

«Полицейскими постоянно проводится целенаправленная работа по повышению безопасности дорожного движения, тем не менее главной причиной аварий с пострадавшими по-прежнему является грубое несоблюдение Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами, и пассажирами, — сообщает Эдуард Аверкиев, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский». — Ливенская Госавтоинспекция предупреждает о необходимости и важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения уважительно относиться друг к другу».

ИА «Орелград»