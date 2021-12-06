Орловские налоговики всерьез взялись за рынки

6.12.2021 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Сотрудники налоговой инспекции проводят инвентаризацию рынков Орла.

В управлении ФНС России по Орловской области уточнили, что рейды по рынкам областной столицы стартовали еще в ноябре. Проводят их  сотрудники городской налоговой инспекции. Мероприятия проводятся в рамках так называемого оперативного контроля. Причем понятие «рынки» тут – общее. Рейды также проводятся на ярмарках и просто «организованных местах торговли города Орла». В УФНС также отметили, что проверки проводятся в рамках реализации отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках.

«Работа сотрудников налоговых органов строится в формате конструктивного диалога с предпринимателями, направленного на разъяснение законодательства: регистрация в качестве предпринимателя при осуществлении торговли на розничных ярмарках, необходимость применения контрольно-кассовой техники и меры ответственности за неприменение ККТ», — так прокомментировали происходящее в областной налоговой службе.

Напомним, «кассовая» реформа продолжается уже несколько лет. Она преследует несколько целей. Благодаря внедрению контрольно-кассовой техники расчеты становятся прозрачными, следовательно, торговцев легче контролировать. Причем делать это может и любой покупатель. Законом предусмотрены санкции за расчеты без применения ККТ, причем для должностных лиц (предпринимателей) минимальная сумма штрафа составляет 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — 30 тысяч.

«При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению ККТ, а значит, каждое выявленное неприменение кассовой техники должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции», — резюмируют орловские налоговики.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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